Dadaş Larin’in peşinde
Beşiktaş'ta verilen fırsatları kullanamayan ve yedek kalan Cyle Larin, siyah- beyazlı takımdan gözden çıkarıldı.
Beşiktaş'ta verilen fırsatları kullanamayan ve yedek kalan Cyle Larin, siyah- beyazlı takımdan gözden çıkarıldı. Kanadalı golcünün, Anadolu takımlarına kiralık gönderilmesi düşünülürken, devreye Şifo Mehmetli Erzurum'un girdiği öğrenildi. Ligin ilk yarısında forvet hattında çok büyük sıkıntı yaşayan Dadaş'ın, Beşiktaş efsanesi Şifo Mehmet'in girişimleriyle transfere nokta koymayı amaçladığı bildirildi. Bu sezon 17 maçta toplam 865 dakika görev alan 23 yaşındaki forvet, 3 gol 2 asist yaptı.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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