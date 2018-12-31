Dadaş Larin’in peşinde – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Dadaş Larin’in peşinde

Dadaş Larin’in peşinde

'ta verilen fırsatları kullanamayan ve yedek kalan Cyle Larin, siyah- beyazlı takımdan gözden çıkarıldı.

'ta verilen fırsatları kullanamayan ve yedek kalan Cyle Larin, siyah- beyazlı takımdan gözden çıkarıldı. Kanadalı golcünün, Anadolu takımlarına kiralık gönderilmesi düşünülürken, devreye Şifo Mehmetli Erzurum'un girdiği öğrenildi. Ligin ilk yarısında forvet hattında çok büyük sıkıntı yaşayan Dadaş'ın, Beşiktaş efsanesi Şifo Mehmet'in girişimleriyle transfere nokta koymayı amaçladığı bildirildi. Bu sezon 17 maçta toplam 865 dakika görev alan 23 yaşındaki forvet, 3 gol 2 asist yaptı.

  1. 31.12.2018
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