Galatasaray to begin selling face masks against coronavirus
Galatasaray is set to sell breathable face masks in response to the novel coronavirus pandemic. The masks will be available Monday on club's online store.
Galatasaray is set to sell breathable face masks in response to the novel coronavirus pandemic, the Turkish football powerhouse said late Friday.
"Masks will be available on [the club's] online store 'http://gsstore.org' on Monday, meanwhile they will be in all of our shops on Wednesday," the official store of Galatasaray, GSStore, said on Twitter.
The team did not disclose a price for the new product.
The death toll from the virus in Turkey rose to 4,489 Friday with 28 additional fatalities reported in the past 24 hours, according to health officials.
A total of 1,141 new cases were reported, bringing the total to 162,120, said Health Minister Fahrettin Koca said.
- 30.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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