Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi'den Arjantin - Fransa maçı sonrası duygusal paylaşım!

Lionel Messi'den Arjantin - Fransa maçı sonrası duygusal paylaşım!

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi, mücadele sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:07
Lionel Messi'den Arjantin - Fransa maçı sonrası duygusal paylaşım!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılar sonrası mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Lionel Messi'den, mücadele sonrası flaş bir paylaşım geldi.

Arjantinli dünya yıldızı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Arjantinliler'in birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık. Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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