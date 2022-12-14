Şampiyonluk istiyoruz

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, şampiyonluk için umutlu konuştu. Bir fırsatları olduğunu belirten Regragui, "Olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz. Dünya Kupası'nı kazanma şansımız, turnuva başlamadan önce yüzde 1'di. Şimdi ise yüzde 12" dedi.
Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, şampiyonluk için umutlu konuştu. Bir fırsatları olduğunu belirten Regragui, "Olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz. Dünya Kupası'nı kazanma şansımız, turnuva başlamadan önce yüzde 1'di. Şimdi ise yüzde 12" dedi.