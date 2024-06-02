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LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 1 milyon 38 bin öğrencinin katılımıyla 2 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. 8. sınıf öğrencilerinin gidecekleri liseyi belirleyecek olan sınavda nefesler tutulmuşken öğrencilere eşlik eden veliler arama motorlarında 'LGS kaç soru, kaç dakika? 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20
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LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | Milyonlarca öğrenci ve veliyi saran LGS sınavı heyecanı artık son buluyor. 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından sonuçlar açıklanacak ve adayların tercih süreci başlayacak. Sınava katılan öğrenciler, 1 milyon 38 bin adayla yarışarak gidecekleri liseyi belirlerken arama motorlarında en çok sorgulanan 'LGS kaç soru, kaç dakika? 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?' sorularının cevabını sizler için verdik. İşte detaylar...

2024 LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

MEB Tarafından düzenlenen LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da başlayacak. 2. oturumun başlangıç saati ise 11.30 olurken iki oturum arasında öğrencilere, serbest zaman geçirmeleri için 45 dakikalık süre verilecek.

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2024 LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Birinci oturum 09.30'da başlayacak ve 50 soruluk sözel alanı kapsayarak 75 dakika sürecek; ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 40 soruluk sayısal alanı kapsayarak 80 dakika sürecek.

2024 LGS KAÇ SAAT SÜRECEK?

LGS sınavının başlangıç saati 09.30, bitiş saati ise 12.50 olarak belirlendi. Bu kapsamda sınavın 2 oturumu için toplam 3 saat 20 dakika süre söz konusu olurken öğrencilerin sınavda kalacağı süre ise 155 dakika olacak.

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2024 LGS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 09.30'da başlayacak ilk oturum için adaylar, saat 09.15'ten sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Saat 11.30'da başlayacak 2. oturum için ise salona son giriş saati 11.15 olacak.

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