Haberler Haberler LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için araştırmalar hız kazandı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyondan fazla aday başvuru yaparken sonuçların açıklanacağı tarih de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin birbiriyle yarışacağı sınavın ardından öğrenciler, puan durumuna göre tercih yapacak. 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirleyecek olan adaylar, arama motorlarında 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Geçtğimiz sene yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanırken bu yıl da tercihlerin sona ermesinden sonraki hafta yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

G.Saray bombayı patlatıyor! İşte Buruk'un liste başı
F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme
DİĞER
ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı!
LGS'ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan
Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler G.Saray'a önerdi
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 2 Haziran
LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! 01:10
Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 01:10
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 01:10
Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? 01:10
Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! 01:10
Özbek'ten Mourinho sözleri! Özbek'ten Mourinho sözleri! 01:10
Daha Eski
F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... 01:10
G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi 01:10
Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! 01:10
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 01:10
G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... 01:10
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 01:10