Haberler Magazin Survivor kim elendi 1 Haziran Cumartesi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor kim elendi 1 Haziran Cumartesi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Haziran Cumartesi Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:30
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Survivor kim elendi 1 Haziran Cumartesi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Haziran Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yeni bölüm 2 Haziran Pazar günü yayınlanacak. 2 Haziran Pazar günü oynanacak düello sonunda adaya veda eden isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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