Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ 2 HAZİRAN 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ 2 HAZİRAN 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 2 Haziran Pazar 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ 2 HAZİRAN 2024 🤲 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 2 HAZİRAN | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2 Haziran Pazar İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 2 Haziran 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 03.30

Güneşin doğuşu:👉 05.27

Öğle vakti:👉 13.07

İkindi vakti:👉 17.06

Akşam vakti:👉 20.38

Yatsı vakti:👉 22.25

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'ye dünya yıldızları bir bir gelecek!
F.Bahçe'den tarihi transfer hamlesi! Barça ile ilk görüşme
DİĞER
BORUSSİA DORTMUND REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI | TV8 ile Borussia Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle ŞİFRESİZ
LGS'ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan
Icardi'nin yedeği belli oldu! Menajerler G.Saray'a önerdi
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye zayıf not!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 2 Haziran
LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? | 2024 LGS kaç saat sürecek? Salona son giriş saati kaç?
LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | 2024 MEB LGS sınav yeri nasıl öğrenilir? Giriş belgesi PDF indir
LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?
LGS sınav yeri sorgula | 2024 LGS giriş belgesi PDF indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! Şampiyonlar Ligi'nde zafer Real Madrid'in! 01:10
Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Mourinho'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 01:10
Arda Güler tarihe geçti! Arda Güler tarihe geçti! 01:10
Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? Özbek açıkladı! Mertens kalacak mı? 01:10
Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! Filenin Sultanları G. Kore'ye set vermedi! 01:10
Özbek'ten Mourinho sözleri! Özbek'ten Mourinho sözleri! 01:10
Daha Eski
F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... F:Bahçe transferde sağ gösterip sol vuracak! Lukaku yerine... 01:10
G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi G.Saray'dan Okan Buruk'a dev zam! İşte yeni sözleşmesi 01:10
Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! Ronaldo ayrılıyor mu? Al Nassr'dan açıklama geldi! 01:10
Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... Fenerbahçe'den şok Dzeko kararı! Mourinho... 01:10
G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... G.Saray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları... 01:10
Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi Icardi'ye Çizme kancası! Transfer kararını verdi 01:10