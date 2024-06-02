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LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç dakika sürecek?

Ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerin liselere yerleşiminde kullanılan merkezi sınav sistemi olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl 2 Haziran Pazar günü düzenleniyor. 2 oturumdan oluşan sınava girecek öğrenciler ve velileri arama motorlarında 'LGS son giriş saati kaç? 2024 LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç dakika sürecek?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 08:20
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LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç dakika sürecek?

LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sona erdi. Bu yıl 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin başvurduğu sınavın sonuçları, öğrencilerin yerleşmek istedikleri liselerin türüne göre belirleyici rol oynayacak. Peki LGS son giriş saati kaç? 2024 LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç dakika sürecek?

LGS SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek: Birinci oturum 09.30'da başlayacak ve 50 soruluk sözel alanı kapsayarak 75 dakika sürecek; ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 40 soruluk sayısal alanı kapsayarak 80 dakika sürecek.

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2024 LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2024 LGS 1. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 09:30

⌚Süre: 75 dakika

⌚İçerik: 50 soru (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil)

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2024 LGS 2. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 11:30

⌚Süre: 80 dakika

⌚İçerik: 40 soru (Matematik, Fen Bilimleri)

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