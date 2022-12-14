Haberler Dünya Kupası 2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ KATAR 2022 | 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Dünya Kupası maç takvimi

DÜNYA KUPASI FİNALİ KATAR 2022 | 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Dünya Kupası maç takvimi

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turunda Arjantin, Hırvatistan'ı eleyerek adını finale yazdırmayı başardı. Fransa ile Fas ise 14 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Final müsabakasının tarihi ve yayın saati ise merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:20
DÜNYA KUPASI FİNALİ KATAR 2022 | 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Dünya Kupası maç takvimi

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Çeyrek final turuna ise Hollanda, İngiltere, Arjantin, Fransa, Hırvatistan, Fas, Brezilya, Portekiz yükseldi. Turnuvada yarı final turunda ise Hırvatistan, Arjantin, Fransa ve Fas yer aldı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay, İspanya, Brezilya gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

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DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oyananacak.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Hatayspor)

ASpor CANLI YAYIN

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