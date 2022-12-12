Haberler Dünya Kupası 2022 Tarih yazıyor

Tarih yazıyor

Afrika elemerlinde 8 maçın 7'sini kazanan Fas'ın Dünya Kupası'nda da bileği bükülmedi, Portekiz'i eledi. Dünya Kupaları tarihinde yarı final gören ilk Afrika ülkesi olan Fas’ın durmaya niyeti yok. Hedefleri final

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Tarih yazıyor

Katar'daki Dünya Kupası büyük sürprizleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Almanya, Brezilya, altın jenerasyon Belçika gibi devlerin erken elenmesi çok konuşuldu ancak hiç şüphesiz kupaya şu ana kadar Fas damgasını vurdu. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın olduğu grupta fazla şans tanınmayan Afrika ülkesi önce burayı lider tamamladı. Ardından kupanın sürpriz adayları arasında gösterilen İspanya'yı evine yolladı. Son olarak karşısına son Dünya Kupası'nı oynayan Ronaldo'lu Portekiz çıktı. Onları da 1-0 ile geçerek isimlerini yarı finale yazdırdılar. Hocaları Hoalid Regragui'nin dediği gibi: Faslılar finali hayal ediyor.

BOUFAL VE ANNESİ DANS ŞOV YAPTI

Karşılaşma sonunda statta müthiş görüntüler vardı. Sofiane Boufal'ın annesiyle birlikte yaptığı dans geceye damgasını vurdu. Statta bulunan taraftarlar bu eğlenceli dansa eşlik ettiler. Boufal'ın annesiyle yaptığı dans, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu kare defalarca paylaşıldı.

TBMM'DE FAS TRİBÜNÜ OLUŞTU

Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i elemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sevinçle karşılandı. AK Partili Milletvekilleri 90 dakikanın bitiminde "Fas...Fas... Fas.." tezahüratları yaptılar. Milletvekilleri, Fas'ın Dünya Kupası'nı kazanmasını istediklerini söylediler.

90 DAKİKA BİTTİ PARTİ BAŞLADI

Fas'ın Dünya Kupası'ndaki büyük başarısı Arap yarımadasında büyük bir coşkuyla kutlandı. Fas'ın Portekiz'i elediği mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Arap halkı sokaklara döküldü. Sabahın ilk ışıklarına kadar kutlamalar devam etti. Avrupa başkentlerinde de kutlamalar vardı.

KUPANIN YILDIZI: SOFYAN AMRABAT

Fas formasıyla Dünya Kupası'nda inanılmaz bir seviyeye çıkan Sofyan Amrabat gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Maç sonu "Kesinlikle hak ettik. Bu oyun, kalbi bizimle olan ülkemiz için" dedi. Amrabat'ın sezon sonunda güçlü bir teklifle Fiorentina'dan ayrılması bekleniyor.

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