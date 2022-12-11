Haberler Dünya Kupası 2022 Fas mucizesi

Fas mucizesi

En-Nesyri’nin golüyle öne geçen Fas, ikinci yarı Bono’yla kalesinde duvar ördü. İspanya’nın ardından Portekiz’i de kupadan eleyerek tarihinde ilk kez son 4’e kaldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
Fas mucizesi

Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas'ın rüyası devam ediyor... Hırvatistan ile Belçika'nın bulunduğu gruptan lider çıkan ve son 16'da İspanya'yı kupanın dışına iten Afrika temsilcisinin son kurbanı Portekiz oldu. Al Thumama Stadyumu'ndaki çeyrek final mücadelesinde Fas, 42'de Youssef En-Nesyri'yle öne geçti. Yahia Attiyat'ın ortasında adeta zirveye çıkan En-Nesyri, kaleci Costa'nın çok büyük hatasını affetmeyerek kafasıyla ağları sarstı. İkinci yarıda takım halinde kapanan Fas, hızlı hücumlarla gol aradı. Başta Ronaldo olmak üzere bütün kozlarını oyuna süren Portekiz baskı kursa da kaleci Bono'ya takıldı. 1-0'lık sonuçla rakibini mağlup eden Fas, Dünya Kupası'nda adını ilk kez yarı finale yazdırarak tarihe geçti.

2'NCİ KEZ SEVİNDİ

Galibiyet golünü atan Youssef En Nesyri, kupada ikinci kez gol sevinci yaşadı. Gruptaki son maçta Kanada karşısında ağları havalandıran 25 yaşındaki forvet, Portekiz'e karşı attığı golle yarı final biletini getirdi. Son derece iyi bir maç çıkartan Nesyri, 65'te yerini Banoun'a bıraktı. Nesyri, yarı finalde de hücumdaki en büyük koz olacak.

SAISS SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Faslı oyuncusu Saiss, geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Saiss, 57'de yerini Dari'ye bıraktı.

RONALDO AĞLADI

Fas karşısında yedek soyunan Ronaldo, 51'de oyuna girdi. Etkisiz kalan yıldız, maçın ardından gözyaşlarına engel olamadı.

TARİHE GEÇTİ

Çeyrek finalde Portekiz'i eleyen Fas Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu.

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