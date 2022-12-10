Haberler Dünya Kupası 2022 O stat Tunus'a

O stat Tunus'a

974 konteynerden oluştan 974 Stadı, Brezilya-Güney Kore maçıyla devrini kapattı. 44 bin kişilik stat sökülüp Tunus'a gönderilecek.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
O stat Tunus'a

Katar'ın Dünya Kupası için inşa ettiği statlarndan belki de en farklı olanıydı 974. Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek tasarlanan 44 bin kişilik 974 Stadı, Dünya Kupaları tarihinde bambaşka bir yere sahip. İlk sökülebilir stat olan 974, Katar'ın uluslararası alandaki telefon kodunu temsil ediyor. 974 konteynerden oluşan, farklı görünümüyle dikkat çeken meşhur stat, kupa boyunca 7 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Son olarak Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1'le geçerek çeyrek finale ulaştığı karşılaşma bu statta gerçekleşti. Stat, turnuva sonrasında sökülecek. Tüm parçaları deniz yoluyla Tunus'a ulaştırılacak.

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