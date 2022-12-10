Frenkie De Jong'dan Lionel Messi itirafı!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltılarla elenen Hollanda'nın genç futbolcusu Frenkie De Jong, karşılaşma sonrası hayal kırıklığını dile getirdi.

De Jong maç sonu yaptığı açıklamada, "Bunun bizim Dünya Kupa'mız olacağı hissine kapılmıştım. Tehlikenin Messi'den geleceğini biliyorduk, bu yüzden hep yanında birisi bulunduruldu ama bunu sürekli yapmak çok zor çünkü Messi tüm zamanların en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Maçta attıkları gollere daha önceden çalıştıklarını söyleyen De Jong, "Çalışılanları sahada görmek çok güzeldi, ben uzatmalarda da gol atacağımızı düşünmüştüm. Gerçekten Katar'a Dünya Kupası'nı almak için gelmiştim. Çeyrek finalde elenmek bu yüzden hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.