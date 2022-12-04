Fransa Polonya maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fransa ile Polonya karşı karşıya geliyor. Fransa - Polonya maçını haberimizden izleyebilirsiniz...
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FRANSA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fransa - Polonya maçı 4 Aralık Pazar günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
FRANSA - Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
POLONYA - Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Kaminski, Lewandowski