Haberler Dünya Kupası 2022 Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Arjantin Milli Takımı'nın ve dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen, bazı futbolseverler için tarihin en iyi futbolcusu olan Messi'ye dair takım arkadaşı Enzo Fernandez'in, 15 yaşındayken yazdığı duygusal mektup ortaya çıktı. Enzo Fernandez, Messi'ye yazdığı mektupta, "Seni nasıl ikna edeceğiz? Senin gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu, kıyaslanamaz yeteneklere sahip olduğunu ama eninde sonunda bir insan olduğunu anlamayamazsak..." gibi ifadeler kullandı. İşte o mektup ve yaşananlar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 16:25
Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yenen Arjantin, adını çeyrek finale yazdırdı. Lionel Messi önderliğindeki Tangocular, yarı finale kalmak içn Louis Van Gaal'in takımı Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

MESSI 1000. MAÇINDA TARİHE GEÇTİ! HEM MARADONA'YI HEM DE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Avustralya maçına durgun başlayan Arjantin'de kilidi açmak yine yıldızı Messi'ye kaldı. Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1000. maçına çıkan Messi, 35. dakikada Avustralya ağlarını sarsarak ülkesinin Dünya Kupalarında en çok gol atan ikinci futbolcu oldu ve zirvedeki Batistuta ile farkı 1 gole indirdi.. Dünya Kupalarında 9 gole ulaşan Messi, 8 gollü Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca 8 gollü Cristiano Ronaldo'yu da geçti.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Messi'nin Avustralya'ya attığı gol, Dünya Kupası eleme turlarında attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

TURNUVANIN EN ÇOK GOL BEKLENTİSİ ÜRETEN FUTBOLCUSU
2022 Dünya Kupası'nda 3 gole ulaşan Messi, turnuvanın en çok gol beklentisi(2.9) üreten ve akan oyunda takım arkadaşlarına en çok gol pozisyonu(10) hazırlayan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Messi'nin Meksika maçında Enzo Fernandez'e yaptığı asist, korner devamından geldiği için istatistikçiler tarafından akan oyun pası olarak değerlendirilmedi.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

"MESSI TAKIMIN %99.9'U"
Avustralya maçının son dakikasında yaptığı kritik kurtarışla maçın 2-2'ye gelmesini engelleyen kaleci Emiliano Martinez, maç sonrası Messi'yi övdü: Lionel Messi takımın %99.9'unu oluşturuyor. Bizler, bir şeyler yolunda gitmediğinde ona yardım etmeye çalışan o %0,1'lik kısımız. Messi, ihtiyacımız olduğunda takımı taşıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

"İNANILMAZ DUYGULAR... ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"
Avustralya maçının en iyi futbolcusu seçilen Lionel Messi ise maçta sonra şunları söyledi:

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Bir adım daha attığımız için çok mutluyum. Çok fazla dinlenme zamanımız olmadı. Bunun için açıkçası endişelendik çünkü fiziksel gücü yüksek bir maç olacağını biliyorduk. Öne geçtik, ikinci golü de atınca kontrolü elimize aldık. Golü yiyince işimizi biraz zorlaştırdılar. İnanılmaz hisler yaşıyoruz. İnsanlarla böylesine büyük mutlulukları paylaşmak çılgınca. Buraya gelmek için insanların ne kadar çok çaba harcadığını görebiliyoruz. Ayrıca ülkemizden bizi destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Ailem her zaman yanımda özellikle de çocuklarım çünkü artık onlar da büyüdü ve herşeyi anlıyorlar. Bugün onların nasıl hissettiğini ve nasıl tanık olduklarını gördüm, heyecanlı ve mutlular. Bunlar muhteşem hisler.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

1000. maçım olduğunu bugün öğrendim. Anı yaşıyorum ve yaşadıklarımdan keyif almaya çalışıyorum. Bir engeli daha geçerek çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Hollanda ile çeyrek final çok zorlu bir karşılaşma olacak, bence zor bir maç geçireceğiz. Dünya Kupası her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

6 YIL ÖNCEKİ MEKTUP ORTAYA ÇIKTI! ŞİMDİ KUPA İÇİN BERABER SAVAŞIYORLAR...
Lionel Messi'nin Meksika maçında asist yaptığı Enzo Fernandez'in 2016 yılında henüz 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Arjantin, 2016 Copa America finalinde Şili'ye penaltılar sonucu mağlup olmuş, penaltı kaçıran futbolculardan biri olan Messi gözyaşlarına boğulmuştu. Turnuva sonrası milli takımı bırakan Messi, bir süre sonra baskılara dayanamayıp geri dönmüştü.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

O dönem River Plate altyapısında futbol oynayan Enzo Fernandez, kişisel Facebook hesabından Messi'ye duygusal bir mektup yazmış. Şimdilerde Messi ile omuz omuza Dünya Kupası kazanma hedefiyle sahada koşturan Enzo Fernandez'in o mektubu, sosyal medyada çok konuşuluyor.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

River Plate altyapısında kendini gösteren ve 2021'de A takıam yükselen Enzo Fernandez geçtiğimiz yaz 12 milyon euro bonservis karşılığında Portekiz devi Benfica'ya transfer olmuştu.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Enzo Fernandez'in 2016'da, milli takımı bırakan Messi'ye 15 yaşındayken yazdığı mektup şu şekilde:

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Seni nasıl ikna edeceğiz? Biz felaket durumdayken seni nasıl ikna edeceğiz? Omuzlarında sahip olduğun baskının yüzde 1'i bile bizde olmadı. Sabah uyanıp aynaya bakıyorsun ve 40 milyondan fazla insanın senden muhteşem bir şeyler yapmanı beklediğini görüyorsun. Gülünç ama doğru, herkes böyle düşünüyor.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Seni nasıl ikna edeceğiz? Senin gezegendeki en iyi oyuncu olduğunu, kıyaslanamaz yeteneklere sahip olduğunu ama eninde sonunda bir insan olduğunu anlamayamazsak...

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Seni nasıl ikna edeceğiz? Kendi hayal kırıklığımızın içerisinde bir an durup, kaybetmenin verdiği öfkeden senin sorumlu olduğunu anlamazsak. Hep beraber aynaya bakalım ve hiç tanımadığımız bu adamdan talep ettiklerimizin yüzde 1'ini kendimizden talep etmediğimizi görelim...

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

İstediğini yap Lionel ama lütfen kalmayı da bir düşün. Kal ve eğlen. Komik baskılarla dolu bu dünyada bu oyunu asil kılan şey; eğlenebilmek.

Enzo Fernandez'in 15 yaşındayken Messi'ye yazdığı mektup ortaya çıktı! "Seni nasıl ikna edeceğiz?"

Seni açık mavi-beyaz formayla izlemek dünyanın en büyük gururu. Keyif almak için oyna çünkü öyle yaptığında bizim ne kadar keyif aldığımızı tahmin bile edemezsin. Bizi affet, teşekkürler.

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