Hollanda ABD maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan son 16 turunda kazanan, adını bir üst tura yazdıracak.
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HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.
İLK 11'LER
HOLLANDA - Noppert, Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries; Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay.
ABD - Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Ferreira, Weah.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Daley Blind! Hollanda ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/EVWjrltwao— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022