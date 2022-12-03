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Hollanda ABD maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası maçı

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ve ABD karşı karşıya geliyor. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan Hollanda ABD maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:10
Hollanda ABD maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası maçı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan son 16 turunda kazanan, adını bir üst tura yazdıracak.

HOLLANDA ABD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de başladı ve TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

HOLLANDA - Noppert, Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries; Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay.

ABD - Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Ferreira, Weah.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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