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DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Tüm dünyanın gözü kulağının çevirildiği Katar 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı. Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana gruplarından çıkmayı başardı. Dünya Kupası'nın fikstürü merak ediliyor. Son 16 turu eşleşmeleri, müsabaka tarihleri ve saatleri araştırılıyor. İşte Dünya Kupası fikstürü...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 14:00
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Son 16 turu ve final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

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DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

  1. Hollanda - ABD
  2. Arjantin - Avustralya
  3. Fransa - Polonya
  4. İngiltere - Senegal
  5. Japonya - Hırvatistan
  6. Brezilya - Güney Kore
  7. Fas - İspanya
  8. Portekiz - İsviçre

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

03 Aralık 2022 - Cumartesi
Hollanda - ABD
Arjantin - Avustralya

04 Aralık 2022 - Pazar
Fransa - Polonya
İngiltere - Senegal

05 Aralık 2022 - Pazartesi
Japonya - Hırvatístan
Brezilya - Güney Kore

06 Aralık 2022 - Salı
Fas - İspanya
Portekiz - İsviçre

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya
  • İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya
  • Japonya - Hırvatistan / Brezilya - Güney Kore
  • Fas - İspanya / Portekiz - İsviçre

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Hatayspor)

ASpor CANLI YAYIN

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