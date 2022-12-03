DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Son 16 turu ve final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?
📌 DÜNYA KUPASI CANLI FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN
DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
- Hollanda - ABD
- Arjantin - Avustralya
- Fransa - Polonya
- İngiltere - Senegal
- Japonya - Hırvatistan
- Brezilya - Güney Kore
- Fas - İspanya
- Portekiz - İsviçre
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
03 Aralık 2022 - Cumartesi
Hollanda - ABD
Arjantin - Avustralya
04 Aralık 2022 - Pazar
Fransa - Polonya
İngiltere - Senegal
05 Aralık 2022 - Pazartesi
Japonya - Hırvatístan
Brezilya - Güney Kore
06 Aralık 2022 - Salı
Fas - İspanya
Portekiz - İsviçre
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya
- İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya
- Japonya - Hırvatistan / Brezilya - Güney Kore
- Fas - İspanya / Portekiz - İsviçre
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?
BEŞİKTAŞ
Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)
FENERBAHÇE
Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)
GALATASARAY
Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)
TRABZONSPOR
Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)
ALANYASPOR
Famara Diedhiou (Senegal)
KAYSERİSPOR
Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)
ANTALYASPOR
Haji Wright (ABD)
KONYASPOR
Francisco Calvo (Kosta Rika)
HATAYSPOR
Samuel Adekugbe (Hatayspor)