DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ | Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Son 16 turu ve final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

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DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Hollanda - ABD Arjantin - Avustralya Fransa - Polonya İngiltere - Senegal Japonya - Hırvatistan Brezilya - Güney Kore Fas - İspanya Portekiz - İsviçre

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

03 Aralık 2022 - Cumartesi

Hollanda - ABD

Arjantin - Avustralya

04 Aralık 2022 - Pazar

Fransa - Polonya

İngiltere - Senegal



05 Aralık 2022 - Pazartesi

Japonya - Hırvatístan

Brezilya - Güney Kore

06 Aralık 2022 - Salı

Fas - İspanya

Portekiz - İsviçre

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya

İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya

Japonya - Hırvatistan / Brezilya - Güney Kore

Fas - İspanya / Portekiz - İsviçre

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Hatayspor)