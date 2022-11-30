Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin fişi çekti

Arjantin fişi çekti

2022 Dünya Kupası’na S.Arabistan yenilgisiyle başlayan Tangocular Meksika’nın ardından Arjantin’i de 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 00:32
Arjantin fişi çekti
2002 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi. Doha'daki Stadium 974'da oynanan maçı Arjantin 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya yükseldi. Maçın ilk yarısında Arjantin 39. dakikada VAR ile penaltı kazandı. Topun başına gelen Messi'nin vuruşunu kaleci Szczesny kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Arjantin, 47. dakikada Mac Allister'ın golüyle öne geçti. 67. dakikada Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı ve Arjantin 2-0'lık skorla son 16'ya yükseldi. Grubu'nda 6 puana yükselen Arjantin, son 16 turunda ise Avustralya'yla eşleşti. 4 puanlı Polonya ise, kendisiyle aynı puana sahip Meksika'nın önünde averajla ikinciliği elde etti. Son 16 turuna yükselen Polonya, D Grubu'nu lider bitiren Fransa ile eşleşti.
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