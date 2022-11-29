Haberler Dünya Kupası 2022 Mike Tyson'dan Lionel Messi'ye destek mesajı! "Leo'ya dokunmaya kalkan olursa..."

Mike Tyson'dan Lionel Messi'ye destek mesajı! "Leo'ya dokunmaya kalkan olursa..."

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin C grubunda Meksika'yı 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puana imza attı. Karşılaşma sonrası Messi'nin Meksika formasını yere koymasının ardından tartışmalar başladı. Ünlü eski boksör Mike Tyson'dan Messi'ye destek mesajı geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:37
Mike Tyson'dan Lionel Messi'ye destek mesajı! "Leo'ya dokunmaya kalkan olursa..."

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği maçın ardından soyunma odasında Meksika formasını yere koymasının etkileri sürüyor.

Maçın ardından açıklama yapan Meksikalı boksör Canelo Alvarez'in, "Messi'nin soyunma odasında formamızla yerleri temizlemesini gördünüz mü? Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasına ABD'li eski boksör Mike Tyson'dan yanıt geldi.

Alvarez'in açıklamaları hakkında konuşan Tyson, "Canelo isminde biri Lionel Messi'yi tehdit etmiş. Eğer birisi Leo'ya dokunmaya kalkarsa tekrar ringe çıkmak zorunda kalırım." dedi.

Canelo Alvarez'in daha önce Mike Tyson'ın kendisinin idolü olduğunu söylemişti..

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