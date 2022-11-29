Haberler Dünya Kupası 2022 GALLER İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALLER İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında Galler ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Ahmad Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 11:10
GALLER İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Galler - İngiltere maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İngiltere maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALLER - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; James, Moore, Bale

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Foden; Kane

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