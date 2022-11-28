Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun Milli Takımı'nın kalecisi Andre Onana Katar'dan ayrıldı

Kamerun Milli Takımı'nın kalecisi Andre Onana Katar'dan ayrıldı

Kamerun Milli Takımı'nın 26 yaşındaki kalecisi Andre Onana, teknik direktör Rigobert Song ile tartışmasının ardından Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'dan ayrıldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:22
Kamerun Milli Takımı'nın kalecisi Andre Onana Katar'dan ayrıldı

Kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da oynayan teknik direktör Song'un kaleci Onana'dan oyun tarzını değiştirmesi ve "daha klasik" bir performans sergilemesini istediği, ikilinin arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncunun kampı terk ettiği basına yansıdı.

Song, G Grubu'nda Sırbistan ile oynadıkları ikinci maçta kaleyi Devis Epassy Mboka'ya emanet etti.

Onana, İsviçre'ye 1-0 yenildikleri gruptaki ilk maçta 90 dakika forma giymişti.

Ajax'ta oynadığı dönemde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alan Onana, bu yaz transfer olduğu Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin güvenini kazanarak ekim ayından bu yana İtalyan ekibinin kalesini Samir Handanovic'den aldı.

Kamerun, gruptaki son maçında cuma günü Brezilya ile karşılaşacak.

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