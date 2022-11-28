GÜNEY KORE GANA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Güney Kore - Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GÜNEY KORE - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo

Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, A. Ayew; Williams