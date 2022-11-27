Haberler Dünya Kupası 2022 JAPONYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Japonya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

JAPONYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Japonya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 09:52 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 10:00
JAPONYA KOSTA RİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Japonya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Kosta Rika maçı 27 Kasım Pazar günü saat 13:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Japonya: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano

Kosta Rika: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras

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