Haberler Dünya Kupası 2022 Plonya - Suudi Arabistan | CANLI İZLE

Plonya - Suudi Arabistan | CANLI İZLE

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Suudi Arabistan ilk maçta Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Polonya ise Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile berabere kalmıştı. İki takımın da 3 puanı hedeflediği Polonya Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 16:21
Plonya - Suudi Arabistan | CANLI İZLE

Katar 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubu maçında Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor.

Suudi Arabistan ilk maçta Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Polonya ise Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile berabere kalmıştı.

İki takımın da 3 puanı hedeflediği Polonya Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski.

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri.

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