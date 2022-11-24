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2022 DÜNYA KUPASI: Suudi Arabistan milli takım oyuncusu Yasir Al Shahrani ameliyat oldu

Arjantin maçında kalecisi Mohammed Al Owais ile çarpışan, aldığı sert darbe sonucu yüzünde, dişlerinde ve çenesinde kırıklar meydana gelen Suudi Arabistanlı Yasir Al Shahrani ameliyat edildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:47 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:48
2022 DÜNYA KUPASI: Suudi Arabistan milli takım oyuncusu Yasir Al Shahrani ameliyat oldu

Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasının 90+9'uncu dakikasında hava topu mücadelesinde kendi kalecisi Muhammed Alowais ile çarpışarak yerde kalan Al-Shahrani'nin ameliyat edildiği belirtildi. Katar'daki ilk müdahalelerin ardından özel uçak ile hastaneye götürülen Yasir Al Shahrani'nun durumunun iyi olduğu açıklanırken, dünya kupası serüvenini talihsiz bir şekilde kapatan Shahrani açıklamasında "Benim için dua edin. Şu an iyiyim. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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