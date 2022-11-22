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Fransa Avustralya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Fransa, gruptaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Fransa - Avustralya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 22:21 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 22:29
Fransa Avustralya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Sakatlıklar yüzünden yıldız isimleri turnuvaya getiremeyen Horozlar, Dünya Kupası D Grubu'na galibiyetle başlamak istiyor.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Afrika'dan Victor Gomes yönetiyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele Trt Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Fransa: Lloris, Upamecano, Konate, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Avustralya: Ryan, Rowles, Souttar, Atkinson, Behich, Mooy, Irvine, McGree, Leckie, Goodwin, Duke


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Fransa - Avustralya maçı 22:00'da başladı Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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