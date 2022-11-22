Fransa Avustralya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Sakatlıklar yüzünden yıldız isimleri turnuvaya getiremeyen Horozlar, Dünya Kupası D Grubu'na galibiyetle başlamak istiyor.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Güney Afrika'dan Victor Gomes yönetiyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele Trt Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Fransa: Lloris, Upamecano, Konate, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
Avustralya: Ryan, Rowles, Souttar, Atkinson, Behich, Mooy, Irvine, McGree, Leckie, Goodwin, Duke
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Fransa - Avustralya maçı 22:00'da başladı Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK GOLÜ
⚽️GOOOLL!! Fransa kötü başladı! Avustralya, Goodwin'in attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/hk06U3BF6t— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽️GOOOLL!! Rabiot bomboş kaldı golü attı, Fransa beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/A505XnqhuR— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022