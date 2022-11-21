Haberler Dünya Kupası 2022 İran taraftarından İngiltere maçında 'Milli Marş' protestosu

İran taraftarından İngiltere maçında 'Milli Marş' protestosu

İngiltere ve İran arasında oynanan maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası olurken, tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı. İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:56
İran taraftarından İngiltere maçında 'Milli Marş' protestosu

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda da devam etti.

İngiltere ile İran arasındaki B Grubu karşılaşmasının oynanacağı Uluslararası Halife Stadı'na gelen taraftarları, stadın önünde siyah kıyafetleri ve yerel şarkılarıyla dans eden İranlı bir grup karşıladı.

Maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası olurken, tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı.

İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı.

İranlı futbolcular, Dünya Kupası öncesinde de protestolara destek vermişti. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katılmıştı.

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