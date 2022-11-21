Haberler Dünya Kupası 2022 İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında İngiltere ile İran kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:31
İNGİLTERE İRAN MAÇI CANLI İZLE 📺 | İngiltere - İran maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - İran maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - İran maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane

İran: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

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