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Antonio Rüdiger Dünya Kupası'nda elde edeceği tüm kazançları çocuklara bağışlayacak

2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile boy gösterecek olan defans oyuncusu Antonio Rüdiger, turnuvada kazanacağı tüm parayı Sierra Leone'deki çocuklar için bağışlayacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:36
Antonio Rüdiger Dünya Kupası'nda elde edeceği tüm kazançları çocuklara bağışlayacak

Almanya Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda forma giyecek Antonio Rüdiger, turnuvadan elde edeceği geliri bağışlıyor.

İspanya'dan Marca'nın haberine göre Rüdiger, turnuvadan elde edeceği tüm primleri anne tarafından memleketi olan Sierra Leone için bağışlayacak.

Rüdiger'in Dünya Kupası kazancı, Sierra Leone'de tedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyan 11 çocuğa bağışlanacak.

Real Madrid'in 29 yaşındaki yıldız stoper, 2014'ten bu yana giydiği Almanya formasıyla 54 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.

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