2022 DÜNYA KUPASI: Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'dan flaş Ronaldo itirafı!

Milliyet'in haberine göre Premier Lig devi Manchester United'da yaşanan Cristiano Ronaldo krizi, 2022 Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'u endişelendirdi. Fernando Santos, 37 yaşındaki yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederlken, Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakıldığı sürece dair bir itirafta bulundu.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer süreci oldukça hızlı gelişti. Dünyaca ünlü futbolcu Juventus'tan ayrılma kararı aldıktan sonra Manchester City devre girdi. Cristiano Ronaldo, Manchester City'e imza atmak üzereyken son anda Sir Alex Ferguson ortaya çıktı. Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'yu Manchester United'a transferi konusunda ikna eden isim oldu. Cristiano Ronaldo'nun etkili performansına rağmen Manchester United, Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı.

Paris Saint Germain, Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüpler, Jorge Mendes'in önerdiği Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeye sıcak bakmadı. Napoli gibi daha düşük bütçeli takımlar, Cristiano Ronaldo'nun maaşını ödeyemedi. Devler Ligi'nde oynama hayali suya düşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'la devam etme kararı aldı.

YEDEK BIRAKILDI, BEKLENENİ VEREMEDİ

Premier Lig'de sezona iki şok mağlubiyetle başlayan Manchester United'da Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakması tepki topladı. Brentford deplasmanında maça 11'de başlayan Portekizli yıldıza rağmen Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Cristiano Ronaldo daha sonra Liverpool, Southampton ve Arsenal müsabakalarında yedek kulübesine hapsoldu. Erik ten Hag, Crystal Palace ile Leeds United maçlarında kadroya giremeyen Portekizli futbolcu, Manchester City maçında da kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı. Cristiano Ronaldo, Everton maçına ilk 11'de başladıktan sonra fileleri havalandırdı. Portekizli futbolcu, Newcastle United maçında da bir türlü istenen performansı gösteremedi.

TOTTENHAM MAÇINDA İPLER KOPTU

Cristiano Ronaldo için Erik ten Hag krizinde bardağı taşıran damla Tottenham maçında oldu. Erik ten Hag, 40'ıncı dakikada ısınmak için kenara gönderdiği 37 yaşındaki yıldıza forma şansı vermedi. Cristiano Ronaldo, 90'ıncı dakikada takım arkadaşlarını beklemeden ve maç daha bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli futbolcu daha sonra takım arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrıldı.

TEN HAG AÇIKLAMA YAPTI, ARDINDAN KADRO DIŞI

Cristiano Ronaldo'nun Tottenham maçında soyunma odasına gitmesi basın toplantısında Erik ten Hag'a yöneltilen soruların başında geldi. Erik ten Hag karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun gösterdiği tepkiye dair gelen soruya, "Bununla yarın ilgileneceğim. Şu an zaferi kutluyoruz" cevabını verdi. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Chelsea maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

37 yaşındaki oyuncu Chelsea maçında kadro dışında bırakıldıktan takıma golle geri döndü. Cristiano Ronaldo daha sonra oynanan Sheriff müsabakasında fileleri havalandırdı. Portekizli yıldız, Real Sociedad ve West Ham United maçlarında da ilk 11'deki yerini aldı.

FERNANDO SANTOS'TAN İTİRAF GELDİ

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da kadro dışı bırakıldığı dönemde endişe duyduğunu itiraf etti. Fernando Santos o döneme dair şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarımın çalışmalarına karışmıyorum (Erik ten Hag) ama bildiğim bir şey var, iki ay önce bana Ronaldo'nun düzenli oynayamadığını söyleseydiniz... Ancak durum bugün farklı. Ronaldo, teknik direktörle konuştuktan sonra oynamaya başladı. Sadece Avrupa Ligi'nde değil, ligde de son birkaç maçta oynadı."

Cristiano Ronaldo'nun tek başına çalışmasının zor olabileceğini belirten Fernando Santos, "Ronaldo için endişelendiğim bir an oldu. Takımla birlikte antrenman yapamacağını söylediklerinde, onun için endişelendim. Tek başına antrenman yapması onun için çok zor olurdu. Ancak yine de oynayacak daha çok maçı var" diye konuştu.



