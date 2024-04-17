Haberler Dizi Haberleri ALDATMAK 66. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK 66. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 66. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 66. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 20:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALDATMAK 66. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 66. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 66. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 66. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 66. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 64. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Eczacıbaşı Dynavit Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın izle
AK Parti'de seçim sonrası ilk MKYK | Sözcü Ömer Çelik açıkladı: MYK ve Kabine'de değişim olacak mı?
Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..."
Şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak 65. BÖLÜM İZLE
Sakla Beni 24. BÖLÜM İZLE
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Nisan)
23 NİSAN ŞİİRLERİ 2024 | Uzun, kısa, 2, 3, 4, 5 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porter'a ömür boyu men cezası Porter'a ömür boyu men cezası 20:14
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 17:01
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... 16:29
Fırtına Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Kayseri maçı hazırlıklarını sürdürdü 16:19
ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman? ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman? 16:08
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:55
Daha Eski
Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... 15:54
Servet Yardımcı TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı Servet Yardımcı TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 15:20
Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi! Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi! 15:03
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:58
Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı 14:40
Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." 14:27