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Aldatmak 63. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluştu. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 28 Mart Perşembe günü 63. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Aldatmak 63. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 63. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 22:50
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Aldatmak 63. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - atv Aldatmak izle

ALDATMAK 63. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 63. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 63. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 63. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 63. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 63. BÖLÜM KONUSU

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir. Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır.

Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir. Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir.

Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner. Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır...

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ALDATMAK 63. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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