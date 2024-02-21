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Bir Sevdadır 4. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 4. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 21 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 4. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 4. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:20
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Bir Sevdadır 4. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 4. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 4. bölümüyle 21 Şubat Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 4. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 4. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR 4. BÖLÜM KONUSU

Doping skandalı nedeniyle maça çıkamayan Yasin'i konakta da büyük haber bekler. Kapıdan girer girmez Yeşil'in feryatlarını duyan İshak Ali ve Yasin, Menevşe ve çocukların kaçırıldığını öğrenir. İshak Ali'nin restine karşı Cenap Ağa boş durmamış ve Bıçakçı ailesinin göz bebeklerini kaçırmıştır. Menevşe ve çocukları geri vermek için ise tek bir şartı vardır. Yeşil'in Cenap Ağa'ya teslim edilmesi…

Doğdukları günden beri çocuklarından bir an bile ayrılmayan Yeşil, İshak ve Boncuk'un yokluğunda bu acıyla baş edemez. Çocukları için canını vermeye hazır olan Yeşil, Cenap Ağa'ya teslim olacak mıdır?

Gülender, Bıçakçı Konağı'na bomba gibi düşen haberle yıkılmıştır. Kızının kaçırılması, onu derinden etkileyip yasa boğmuştur. Gülender, bu acı dolu durumu tamamen Yeşil'e bağlamaktadır. Kızının güvenliği konusundaki endişeleri Yeşil'e karşı iyice öfkelenmesine neden olur.

Menevşe ve çocuklar Tufan tarafından ıssız bir kulübede hapsedilmiş durumdadır. İshak Ali ve Yasin, Cenap Ağa'nın bu atağına nasıl karşılık verecektir?

Bıçakçı ailesi, Yeşil'i Cenap Ağa'ya teslim edecek midir?

Bir Sevdadır 4. bölüm izlemek için tıklayın

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