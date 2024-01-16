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Aile 29. yeni bölüm fragmanı | Show TV Aile YENİ BÖLÜM fragmanı

Aile 29. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicileri etkisi altına alan Aile dizisi geçtiğimiz hafta yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına geçmişti. Aile yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bu hafta Soykan ailesinin başı hem aile içindeki düşmanlarla hem de dış etkilerle derde girdi. İzleyicileri yine ekrana kilitleyecek olan Aile dizisinin 29. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 00:00
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Aile 29. yeni bölüm fragmanı | Show TV Aile YENİ BÖLÜM fragmanı

Show TV'nin başarılı yapımlarından Aile dizisinde bu hafta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aile 28. bölümde Serap'ın ölümünün ardından Soykan ailesini yeni krizler karşıladı. Aile 29. yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden sildirmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya Soykan'a süre verir.

Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır.

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