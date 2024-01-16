Aile 29. yeni bölüm fragmanı | Show TV Aile YENİ BÖLÜM fragmanı

Show TV'nin başarılı yapımlarından Aile dizisinde bu hafta neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aile 28. bölümde Serap'ın ölümünün ardından Soykan ailesini yeni krizler karşıladı. Aile 29. yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden sildirmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya Soykan'a süre verir.

Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır.

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