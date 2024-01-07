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NE GEMİLER YAKTIM 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı SHOW TV

Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım 6. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Ne Gemiler Yaktım, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ne Gemiler Yaktım 6. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 00:41
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NE GEMİLER YAKTIM 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı SHOW TV

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı için tıklayın...

Ne Gemiler Yaktım tüm bölümler için tıklayın...

Show TV ekranlarında her Pazar izleyiciyle buluşacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisi, 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 6. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ne Gemiler Yaktım 3. bölüm bilgileri...

NE GEMİLER YAKTIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasemin (Deniz Baysal) ve Toprak'ın (Erkan Kolçak Köstendil) karşı karşıya geldiği sahnede Toprak, polis olduğunu ve Halil'i aradığını söylüyor. Gerilim dolu anlar yaşayan Yasemin, öldürdüğü adamın fotoğrafını karşısında görünce tedirgin olurken, Halil'i tanımadığını söyleyerek hızla uzaklaşıyor. Sahnede Toprak'ın Yasemin'i beğenmesi dikkat çekerken, bu ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

Rutkay, Fidan'ı buluyor. Yasemin'in babasının evinde kalan Fidan kızıyla korku dolu anlar yaşarken Yasemin, Fidan'ı korumaya çalışıyor. Giderek öfkelenen Rutkay'ın Yasemin'e karşı tehditkar konuşması gerilimi artırırken, Fidan'ın gelmeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor.

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