Ateş Kuşları yeni bölüm neden yok? | atv Ateş Kuşları günü mü değişti? 37. yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşen bir grup çocuğun zorluklara, acılara ve kaderlerine karşı nasıl direndiklerini konu alan atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 29 Aralık Cuma günü yayınlanmayınca seyircileri tarafından merak konusu oldu. Dram dolu bölümleriyle her Cuma izleyicileriyle buluşan Ateş Kuşları dizisi hakkında arama motorlarında araştırılan Ateş Kuşları final mi yaptı, günü mü değişti? 29 Aralık Cuma atv Ateş Kuşları 37. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ATEŞ KUŞLARI FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Ateş Kuşları dizisi, Cuma günleri atv ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Ancak bu hafta Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı olduğu için atv ekranlarında yeni bölüm yer almadı.

Ateş Kuşları 36. BÖLÜM İZLE

Ateş Kuşları TÜM BÖLÜMLER İZLE

atv ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Önümüzdeki haftadan itibaren Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda yerini alması bekleniyor. Ateş Kuşları 37. bölüm, 5 Ocak Cuma günü atv ekranlarından yayınlanacak.