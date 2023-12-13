📺Kuruluş Osman 140. BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman en son bölüm izle | atv CANLI

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 140. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM KONUSU

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

BALA HATUN VE SAADET HATUN KARŞI KARŞIYA!

Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

OSMAN BEY, KARACELASUN'U ELE GEÇİREBİLECEK Mİ?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?

ORHAN BEY MURADINA EREBİLECEK Mİ?

Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker. Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY, VASİLİS'İ YAKALIYOR!

Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

ALAEDDİN BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Alaeddin Bey'e kafesli çadırda saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırıdan nasıl kurtulacaktır?

OSMAN BEY VE YAKUP BEY GERİLİMİ DEVAM EDİYOR!

Sancaksızlar'ın Osman'a biadını geri çekmesi bilgisinin gizli olması Yakup Bey için neden önemlidir. Yakup Bey, Sancaksız'ları kullanarak nasıl bir oyun kuracaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Mehmet Bey Holofira'ya yüzük hediye eder. Buna şahit olan Orhan Bey'i artık kimse tutamaz. Holofira'yı atının terkisine atıp giden Orhan Bey'in aklında ne vardır? Holofira'yı nereye götürmektedir?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR?

Osman Bey, kendisine hesap sormak için gelen bütün Bey'leri Yenişehir'de zorunlu bir şekilde konuk eder… Bunu bir tehdit olarak gören Bey'ler Beyler Osman Bey'e düşman mı olacaktır? Osman Bey'in bütün Beyler Yenişehir'deyken kapıları kapattırmasının sebebi nedir? Kendisini aklayacak hamle nedir?

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👉KURULUŞ OSMAN 140. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)