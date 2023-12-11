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Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ne Gemiler Yaktım, 2. bölümüyle 11 Aralık Pazartesi günü ekrana geliyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizinin senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Başrollerini Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın paylaştığı, tek ortak özelliği 'anne olmak' olan iki kadını anlatan Ne Gemiler Yaktım dizisinin 2. bölüm özeti ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:05
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Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izle | Show TV Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm

Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izlemek için tıklayın...

Show TV ekranlarında yayına giren, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Ne Gemiler Yaktım, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in muhteşem performansıyla dikkat çeken ekranların en sevilen dizisi olmaya aday Ne Gemiler Yaktım'ın 2. bölüm bilgilerini sizler için derledik.

NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin (Deniz Baysal) ve Toprak'ın (Erkan Kolçak Köstendil) karşı karşıya geldiği sahnede Toprak, polis olduğunu ve Halil'i aradığını söylüyor. Gerilim dolu anlar yaşayan Yasemin, öldürdüğü adamın fotoğrafını karşısında görünce tedirgin olurken, Halil'i tanımadığını söyleyerek hızla uzaklaşıyor. Sahnede Toprak'ın Yasemin'i beğenmesi dikkat çekerken, bu ikili arasında neler olacağı merakla bekleniyor.

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

Rutkay, Fidan'ı buluyor. Yasemin'in babasının evinde kalan Fidan kızıyla korku dolu anlar yaşarken Yasemin, Fidan'ı korumaya çalışıyor. Giderek öfkelenen Rutkay'ın Yasemin'e karşı tehditkar konuşması gerilimi artırırken, Fidan'ın gelmeyeceğini söylemesi dikkat çekiyor.

Ne Gemiler Yaktım 2. bölüm izlemek için tıklayın...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin ve Fidan'ın yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

  • Deniz Baysal
  • Devrim Özkan
  • Berk Hakman
  • Erkan Kolçak Köstendil
  • Mert Denizmen
  • Onuryay Evrentan
  • Nazmi Kırık
  • Ata Çağlan Timur
  • Süreyya Kilimci
  • Çiğdem Selışık Onat
  • Macit Koper

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