TEŞKİLAT 88. BÖLÜM FRAGMANI - TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı İZLE

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TEŞKİLAT 88. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 88. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 88. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 88. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anton'un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur.

Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin'i kullanarak Neslihan'a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

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TEŞKİLAT 86. bölüm fragmanı izle