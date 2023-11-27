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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 27 Kasım Pazartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 3. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ son bölüm izle | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin DöğeR'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 3. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 27 Kasım Pazartesi günü yayımlanacak 3. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 3. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir. Selahaddin'in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar.

Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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