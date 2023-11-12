Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 83 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 83 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 83. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 83. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 83. yeni ve 12 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00
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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 83 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 12 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 83. bölüm fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Ömer her ne kadar Gökhan'ın Horus olduğundan emin olsa da Gökhan, Neslihan'ın aklını karıştırmaya devam eder. Ekip Ömer'in liderliğinde her zaman Horus ve dolayısıyla Şirket'ten bir adım önde olmaya çalışır. Bu yolda yeni ipuçları bulurken aynı zamanda yeni düşmanlarla da karşı karşıya gelirler. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

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