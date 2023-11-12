📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat 83. Bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 12 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 83. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 83. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Ekibin sızdığı ev Horus'un emriyle patlamaya hazırdır. Gökhan'ın hain planıysa bu patlamanın Neslihan'ın elinden gerçekleşmesi olsa da Ömer telefon aramasıyla patlama olacağını anlar. Ömer içerde tek başına mücadele etmek zorunda kalırken ekibin geri kalanı da dışarda ondan bir işaret beklemektedir. Hem Gökhan hem de şirket ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışan Ömer ve ekip çiftlik evinde düşmanlarla kozlarını paylaşırlar. Ömer her ne kadar Gökhan'ın Horus olduğundan emin olsa da Gökhan, Neslihan'ın aklını karıştırmaya devam eder. Ekip Ömer'in liderliğinde her zaman Horus ve dolayısıyla Şirket'ten bir adım önde olmaya çalışır. Bu yolda yeni ipuçları bulurken aynı zamanda yeni düşmanlarla da karşı karşıya gelirler. Düşmanın bu seferki hedefiyse Ömer'i geçmiş ile bir kez daha karşı karşıya getirecektir.

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