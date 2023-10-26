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ALDATMAK 43 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 43 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 43. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 43. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:31
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ALDATMAK 43 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 43 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 43. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 43. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 43. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 43. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 43. bölüm fragmanı izle

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