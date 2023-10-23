Haberler Dizi Haberleri SAFİR 8 BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm

SAFİR 8 BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm

atv ekranlarının yeni dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 23 Ekim Pazartesi günü 8. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAFİR 8 BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm

SAFİR 8. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 8. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 23 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 8. bölüm bilgileri...

SAFİR 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 8. BÖLÜM KONUSU

Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır. Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir. Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır. Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.

Bu arada kendine gelen Yaman abisine bıraktığı mektubun peşine düşer. Okan'a mektubu odasından almasını söyler. Okan mektubu alabilecek midir? Yoksa tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektup başka birinin eline mi geçecektir?

Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz. Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

SAFİR 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilklerin gecesi! İrfan Can ve Fenerbahçe'den rekor...
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağdı: Tek gecede yüzlerce şehit | İsrail, Mısır ve Lübnan'ı vurdu
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık...
Cimbom'dan devre arası bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer STAR TV son bölüm
Teşkilat 80 bölüm izle - son bölüm
YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI 2023 | MEB ilk defa yönetici/idareci atama sonuçlar İL İL SIRALI TAM LİSTE
BARAJ DOLULUK ORANI 23 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel başvuru tarihleri ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? Lens - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? 09:22
Galatasaray Bayern Münih maçı ücretsiz mi? Galatasaray maçı EXXEN ücretsiz izle Galatasaray Bayern Münih maçı ücretsiz mi? Galatasaray maçı EXXEN ücretsiz izle 09:07
F.Bahçe - Hatayspor maçı sonrası flaş sözler! F.Bahçe - Hatayspor maçı sonrası flaş sözler! 08:49
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Daha Eski
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11