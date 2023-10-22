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YARGI 69 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬Yargı yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın merakla beklenen 69. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 69. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 13:50
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YARGI 69 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬Yargı yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 69. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 69. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mercan'ı arama yolculuğunda her ihtimale sıkı sıkı tutunan Ceylin ve Ilgaz çifti için şimdiye kadar sürekli çatallanan ve artan ihtimaller, yavaş yavaş azalmakta ve onları gerçeğe doğru itmektedir. İlk hedefleri Efe'nin ardındaki gizemi çözmektir ancak bu yolda sarsıcı bir gerçekle karşı karşıya kalırlar.

Herkes kendi yöntemleriyle Mercan'ı aramak için dört bir koldan seferber olmaya devam eder. Tuğçe bütün azmini Mercan'ı bulmak için kullanır ve yeni bir bilgiye ulaşır. Yekta Kadir'in tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Can ve Osman'ın yanına yeni biri katılacaktır. Eren o gün sahilde olan şüphelilerin ifadelerini izlemeye devam ederken herkesi şoke edecek bir ayrıntı fark eder.

Ceylin ve Ilgaz Mercan'ı bulmak uğruna yaptıkları illegal seçimlerden ötürü hiç beklemedikleri ve tehlikeli bir durumun içinde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri ise Mercan'ın nerde olduğu gerçeğiyle burun buruna olduklarıdır.

YARGI 69. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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