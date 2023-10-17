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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 58 bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 58. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ekim Salı günü yayınlanan 58. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:01
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 58 bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 17 Ekim Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Üç Kız Kardeş 58. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Türkan'la Kartal'ın evlendiğini öğrenen Somer öfkesine hakim olamaz. Öte yandan Rüçhan, Somer'e rağmen Türkan'ın evliliğini Sadık'ın da öğrenmesi için Derya'yı kullanır. Bu da Derya ve Kalender ailesi arasında yeni bir gerilime yol açar.

Ayla suçluluk duygusuyla Kartal ve Türkan arasındaki evliliğin yalnızca kağıt üzerinde olduğunu, ikisinin gerçek anlamda karı-koca olmadıklarını Rüçhan hanıma anlatır. Ne var ki bu açıklama Somer ve Türkan'ın dönüşü olmayan bir yola girmesine sebep olur. Somer'in bundan sonraki vereceği savaş kızı Defne'yi ve Türkan'ı yeniden kazanmak üzere olacaktır.

Kartal ise Türkan'ı çok sevmesine rağmen, yaptıkları evliliğin yanlış mı yoksa doğru mu olduğu konusunda kararsız kalır. Diğer taraftan Rüçhan, Türkan'ın Somer'e ait olduğu konusunda Somer'i yüreklendirir. Peki Türkan, tüm bu yaşananlar karşısında ne yapacak?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 58. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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