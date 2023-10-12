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DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 12 Ekim Perşembe günü 6. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 6. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 02:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 02:40
DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 6. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 6. bölümü, 12 Ekim Perşembe günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 12. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 6. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM KONUSU

Kenan, Figen ve Mustafa'yı görmüştür. Aklında bir sürü soru vardır. Bu adam kimdir? Nişanlısının yanında ne arıyordur? Kenan, Figen ve Mustafa'dan hesap sorarken onların imdadına Ömer yetişir. Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır.

Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar. Figen ve Mustafa, Cemre'yi kurumdan kaçırırlar. Fakat gidecek yerleri yoktur. Mustafa'nın eski mahallesine saklanırlar. Mustafa tam kızına kavuşmuş, rahatlamışken yaşanan polis baskını her şeyi tersine çevirir. Figen tutuklanır. Mustafa bir kez daha Cemre'den ayrılmak zorunda kalır.

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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