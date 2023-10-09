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SAFİR 6. BÖLÜM İZLE | Atv Safir son bölüm

Atv ekranlarının yeni dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturmuştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 9 Ekim Pazartesi günü 6. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:50
SAFİR 6. BÖLÜM İZLE | Atv Safir son bölüm

SAFİR 6. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 6. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 9 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 6. bölüm bilgileri...

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SAFİR 6. BÖLÜM KONUSU

Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır? Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

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