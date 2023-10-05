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DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 5 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekrana gelecek. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 5. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 13:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 14:01
DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 5. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 5. bölümü, 5 Ekim Perşembe günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 5. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 5. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM KONUSU

Cemre götürülmüştür. Mustafa oldukça öfkeli bir halde Figen'in gelmesini beklemektedir. Kızının nereye götürüldüğünün hesabını soracaktır. Derken Figen gelir. Mustafa kor kor olmuş gözlerle geçer onun karşısına. Cemre'nin ağlayarak götürüldüğünü söyler. Figen'in de haberi yoktur hiçbir şeyden. Cemre'nin yerini öğrenmek umuduyla köşke gider fakat Mustafa da onun peşinden gelmiştir. Son anda yakalanmaktan kurtulup saklanırlar.

Sevda'nın telefon konuşmasından Cemre'nin hastaneye götürüldüğünü anlarlar. Mustafa ve Figen iyice paniklemiştir. Figen, Sevda'nın karşısına geçip neler olduğunu sorar. Sevda son anda Figen'e yalan söyleyerek durumu kurtarır. Kızının hastanede olduğunu öğrenen Mustafa yıkılmıştır. Figen onu teskin etmeye çalışır. Cemre hastanede ameliyata alınmak üzeredir.

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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